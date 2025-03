Immigrazione clandestina: rimpatriati due stranieri Proseguono i controlli della Questura di Salerno

La Questura di Salerno prosegue con attenti e mirati controlli tesi alla prevenzione e repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Nei giorni scorsi, gli Agenti dell'Ufficio Immigrazione hanno controllato e rimpatriato, a seguito di provvedimento espulsivo del Prefetto di Salerno, 2 cittadini irregolari sul territorio nazionale, di cui un cittadino del Marocco 41enne e un cittadino del Bangladesh 39enne.

I due extracomunitari sono stati definitivamente rimpatriati con volo diretto in Marocco, in partenza da Roma Fiumicino per Casablanca, e con volo da Roma Fiumicino per Dhaka (Bangladesh).

Un altro cittadino di nazionalità marocchina di 43enne con precedenti penali, è stato accompagnato presso il centro di permanenza temporanea per i rimpatri di Pian del Lago - Caltanissetta per la successiva espulsione dal territorio nazionale.