Marina di Camerota, 89enne truffata: presi 11mila euro in contanti e gioielli Il Comune mette in guardia gli anziani: "Diffidate da chi si comporta in questo modo"

Non si arresta l'odioso fenomeno delle truffe ai danni di anziani. Nel Salernitano l'ultimo caso si è verificato a Marina di Camerota. A renderlo noto è stato proprio il comune cilentano che, attraverso i suoi canali social, ha raccontato l'accaduto, mettendo in guardia i cittadini dai malitenzionati. "A Marina di Camerota un’anziana di 89 anni è stata vittima di una truffa: un malvivente, spacciandosi per il nipote al telefono, le ha sottratto 11.000 euro in contanti e gioielli per un valore di 20.000 euro. I truffatori utilizzano spesso questa tecnica, facendo leva sui sentimenti e sulla paura per ingannare le persone più vulnerabili", il messaggio dell'Amministrazione comunale che ha fornito anche una serie di consigli per proteggersi dai truffatori: "Non fidatevi di telefonate improvvise che chiedono soldi; prima di fare qualsiasi cosa, chiamate un familiare per verificare la veridicità della richiesta; non consegnate mai denaro o oggetti di valore a sconosciuti; in caso di sospetti, contattate subito le forze dell’ordine". "Diffondiamo questo messaggio per proteggere i nostri cari! Aiutiamo i nostri nonni e genitori a riconoscere questi pericoli. Per segnalazioni o emergenze, chiamate i Carabinieri al 112", il messaggio dell'Amministrazione.