Incidente sull'Amalfitana: grave il motociclista coinvolto Un bus turistico è finito contro un muretto per evitarlo

Sono gravi le condizioni del motociclista coinvolto in un grave incidente stradale giovedì 6 marzo, intorno alle 11:30 lungo la Statale 163 Amalfitana, all'altezza di Tordigliano, località di Vico Equense.Un bus turistico si è scontrato con un motociclista proveniente dalla direzione opposta, sfondando il parapetto senza purtroppo riuscire a evitare lo scontro. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i soccorsi, tra cui un'ambulanza della Croce Rossa e un elicottero del 118 della Regione Campania, per garantire un trasporto rapido verso l'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, per ricevere tutte le cure necessarie. La dinamica dell'incidente è al vaglio delle autorità.



“Ci auguriamo che il motociclista possa farcela ma purtroppo è accaduto quello che denunciamo da anni. Sulle strade della costiera amalfitana si commette ogni tipo di infrazione. Ad esempio, più volte, abbiamo denunciato le gare clandestine di motociclisti, sorpassi azzardati anche di bus. Bisogna ripristinare la sicurezza e contrastare la deregulation stradale. Maggiori controlli e limiti di velocità da abbassare. Meglio arrivare tardi ma vivi.”- queste le parole del deputato di alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli che da anni denuncia la situazione di estrema pericolosità di questa strada.