Campagna, auto finisce fuori strada: grave un 66enne È stato trasportato in codice rosso in ospedale a Salerno

Un uomo di 66 anni è rimasto ferito in modo serio in seguito ad un incidente avvenuto, intorno alle 19, in località San Vito, a Campagna. Per cause ancora ignote, l’autista ha perso il controllo della sua auto ed è uscito fuori strada. Soccorso dai sanitari del Vopi, è stato trasportato in codice rosso nell’ospedale di Salerno.