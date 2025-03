Schianto sulla statale Amalfitana: Il 19enne Jacopo Coda non ce l'ha fatta La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi

Non ce l'ha fatta Jacopo Coda, il 19enne di Piano di Sorrento che giovedì era rimasto coinvolto in un grave incidente sulla statale 163 Amalfitana, tra Positano e Vico Equense. Il giovane era in sella alla sua moto quando, per cause ancora ignote, ha perso il controllo del mezzo e si è scontrato frontalmente contro un minibus. Il mezzo turistico non aveva potuto far nulla per evitare l'impatto: nella manovra, infatti, aveva anche abbattuto il parapetto, rischiando di finire nel vuoto. Fortunatamente l'autista ed i turisti presenti all'interno del pullman se l'erano cavata soltanto con un enorme spavento. Le condizioni di Jacopo, invece, erano apparse sin da subito disperate: il giovane era stato trasportato in elicottero a Salerno dove il suo cuore ha smesso di battere oggi, nel reparto di Rianimazione. La famiglia ha deciso di donare gli organi.