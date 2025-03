Battipaglia, droga nell'armadio della camera da letto: coniugi nei guai La Polizia ha trovato oltre 700 grammi di cocaina e 12 grammi di hashish

Gli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di G.G. e A.M., ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di droga. Secondo la ricostruzione dei poliziotti i due sarebbero stati trovati in possesso di sostanze stupefacenti. In particolare i coniugi avrebbero nascosto nell'armadio della camera da letto 700 grammi di cocaina, 12 grammi di hashish ed un bilancino di precisione.