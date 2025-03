Magliano Vetere, turista olandese si perde in montagna: salvato Provvidenziale l’intervento del CNSAS

Il Soccorso alpino e speleologico della Campania (CNSAS) è intervenuto oggi per un turista olandese in difficoltà su richiesta dei Carabinieri di Vallo della Lucania. L’uomo stava percorrendo un sentiero nei pressi del ponte medievale della frazione Magliano Nuovo nel territorio comunale di Magliano Vetere quando a causa della difficoltà di orientamento lo ha smarrito e ha preferito allertare i soccorsi.

Sul posto si è portata una squadra del CNSAS, che assieme ad alcuni volontari conoscitori del posto, ai carabienieri e ai carabinieri forestali, è riuscita a rintracciare l’uomo (grazie alla localizzazione dalla centrale Georesq di Cassano Irpino) ed accompagnarlo a valle del sentiero. Non si è reso necessario l’intervento del 118.