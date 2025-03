Salerno, raid notturno in un ristorante della zona orientale Il ladro è riuscito a portare via i soldi nonostante le telecamere ed il sistema di allarme

Nonostante la presenza di numerose telecamere di videosorveglianza ed un sistema di allarme, nella notte un ladro è riuscito ad introdursi in un ristorante di Salerno, portando via pochi spicci dalla cassa. Il raid notturno ha riguardato il ristorante “Tenuta Apicella”, struttura che si trova a Paradiso di Pastena. Il titolare dell'attività ha pubblicato sui social le immagini catturate dai sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso integralmente l'azione del ladro.

Il fatto è avvenuto la scorsa notte intorno alle 3. Un uomo, con il volto parzialmente coperto da un cappuccio, è riuscito a fare irruzione nel ristorante. Incurante dell'allarme che si è attivato all'apertura della porta, il ladro ha raggiunto rapidamente la cassa, prelevando i pochi spiccioli presenti all'interno e frugando nei cassetti, per poi darsi alla fuga. Le telecamere hanno ripreso integralmente il raid e ora sono al vaglio delle forze dell'ordine. Sui social il titolare ha manifestato tutta la rabbia per episodi che mettono a repentaglio l'impegno di chi quotidianamente si mette in gioco.