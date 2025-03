San Valentino Torio, incendio distrugge il tetto di una palazzina Fortunatamente non si registrano feriti

Paura questa sera a San Valentino Torio, in via Provinciale 153, per un incendio che ha coinvolto parte di un'abitazione. A seguito, probabilmente, dell'incendio di una canna fumaria, le fiamme hanno interessato rapidamente tutto il tetto della palazzina. Sul posto al momento stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco di Sarno, Nocera Inferiore e Centrale Salerno con il supporto di due autobotti e un'autoscala. Fortunatamente non si registrano feriti.