Salerno, grande partecipazione all’Assemblea delle Assemblee Cgil Il referendum sul lavoro al centro del dibattito

Si è conclusa con grande partecipazione l'Assemblea delle Assemblee della CGIL Salerno, tenutasi all'Hotel Mediterranea. Ad aprire i lavori Lino Picca, presidente dell'Assemblea Generale CGIL Salerno, segnando l'inizio di un confronto aperto con associazioni e organizzazioni del territorio sul tema del referendum.



L'incontro ha visto la partecipazione attiva di numerosi rappresentanti di associazioni, cittadini e cittadine, che hanno condiviso esperienze dirette sui temi del lavoro, ribadendo il loro pieno sostegno a questa battaglia di democrazia e giustizia sociale.



Antonio Apadula, segretario generale CGIL Salerno, ha sottolineato l’importanza di coinvolgere il territorio: "Questo referendum rappresenta un'opportunità storica per dare voce alle lavoratrici e ai lavoratori che vivono in condizioni di precarietà insostenibili, privi di diritti e tutele. Non è una questione di appartenenza politica, ma di democrazia e giustizia sociale."



Nicola Ricci, segretario generale CGIL Napoli e Campania, ha evidenziato l'urgenza di trasformare le firme raccolte in voti effettivi: "Abbiamo poco tempo per raggiungere il quorum di 25 milioni di elettori e ottenere la vittoria del Sì. I nostri referendum permettono ai cittadini di decidere direttamente su lavoro, sicurezza e cittadinanza, senza intermediazioni."



A chiudere l’assemblea è stato Luigi Giove, segretario organizzativo CGIL nazionale, che ha ribadito la necessità di un cambiamento: "Leggi inadeguate hanno reso il lavoro sempre più precario, esponendo i lavoratori a continui ricatti. Senza libertà nel lavoro, non può esserci vera libertà. Il referendum è l’occasione per costruire una società più equa e solidale."



Con questa assemblea si chiude un importante momento di confronto e mobilitazione della CGIL, che segna l’inizio della campagna referendaria in vista del voto di primavera.