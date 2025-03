Furti nel Vallo di Diano: più telecamere e forze dell'ordine E' quanto emerso dalla riunione del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza

L'incremento immediato della presenza di forze di polizia nel territorio del Vallo di Diano e, in virtù di un progetto già approvato e finanziato, l'attivazione a breve di un sistema di video sorveglianza sull'Autostrada A2 in corrispondenza delle quattro uscite autostradali che attraversano il territorio valdaniese. Questo, in sintesi, quanto deciso oggi al termine della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica sul fenomeno dell'aumento dei furti nel vasto territorio a sud di Salerno.

La riunione si è tenuta presso la Prefettura di Salerno, presieduta dal prefetto Esposito, ed ha visto la partecipazione del questore Giancarlo Conticchio, dei vertici provinciali delle Forze dell'ordine e dei sindaci dei 15 comuni del Valdiano. "Siamo soddisfatti - dichiara Angela D'Alto, sindaca di Monte San Giacomo - dell'esito della riunione. Solo quando le istituzioni sono unite e lo Stato è presente, si riesce a far fronte anche ai momenti più difficili".