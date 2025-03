Spaccia droga sul Lungomare di Salerno: arrestato In azione la polizia

Gli agenti della squadra volante della questura hanno proceduto con l'arresto di uno straniero K.N., per spaccio di droga. Lo stesso sarebbe stato sorpreso sul Lungomare di Salerno a cedere sostanza stupefacente ad un avventore e in seguito ad una perquisizione trovato in possesso di tre involucri di hashish.