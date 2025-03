Salerno, ancora ladri in azione: cinque furti messi a segno Zona orientale e industriale sotto assedio: indaga la Polizia

Continua l'escalation di furti nella zona orientale di Salerno. Dopo i raid avvenuti ad inizio settimana, i ladri sono tornati in azione. Ben cinque i colpi eseguiti in attività commerciali del capoluogo. Una situazione difficile e che sta esasperando commercianti ed imprenditori, amareggiati per un fenomeno che, da giorni, sta provocando problemi in città. In orari e zone diverse, i ladri - da capire se ad agire sia stata la stessa mano - hanno seminato il panico, partendo dalla zona orientale ed arrivando fino alla zona industriale. Nel mirino dei malviventi sono finiti un caseificio, una rivendita di dolci e caramelle, un'attività che vende attrezzature tecniche per ditte specializzate, una scuola di danza ed un bar in via San Leonardo. Quasi sempre i ladri hanno portato via un magro bottino, con la refurtiva di poco inferiore ai 500 euro. Al vaglio degli investigatori le immagini registrate delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire elementi utili ai fini delle indagini.