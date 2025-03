Tragedia sulla Cilentana: morti Eugenio Mautone e Andrea Cortazzo Il 32enne e l'82enne sono deceduti sul colpo

Due comunità a lutto in Cilento per l'incidente mortale avvenuto nei pressi del comune di Castelnuovo. Lo scontro violentissimo tra due auto ha ucciso sul colpo Eugenio Mautone, 32 anni, originario di Angellara ma residente a Ceraso, ed Andrea Cortazzo, 82 anni, della frazione Velina di Castelnuovo Cilento, una terza persona è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania, ma non sarebbe in pericolo di vita. Da una prima ricostruzione pare che a provocare il sinistro sia stato un sorpasso azzardato.

Eugenio era figlio di Sergio Mautone, noto sindacalista, in lacrime anche la cittadina di Ceraso dove viveva con la sua fidanzata. L'82enne Andrea Cortazzo invece per anni aveva preso parte alle feste di piazza con la sua bancarella di palloncini, molto amato e conosciuto.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinaca di quanto accaduto. Caos sulla Cilentana dove la circolazione è stata interrotta per diverse ore, con il traffico deviato su percorsi alternativi.