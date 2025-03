Schianto sulla Cilentana, Castelnuovo Cilento in lacrime per Andrea Il sindaco D'Aiuto: "Era parte della nostra comunità, ha regalato gioia a intere generazioni"

"Ci sono notizie che lasciano senza parole, che feriscono profondamente un’intera comunità. Oggi il nostro paese è in lutto per la tragica scomparsa di Andrea, un uomo che con la sua semplicità e il suo animo gentile era entrato nel cuore di tutti noi". Lo ha scritto sui social il sindaco di Castelnuovo Cilento, Gianluca D'Aiuto, manifestando il cordoglio della sua comunità per la morte dell'82enne Andrea Cortazzo, una delle due vittime del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla Cilentana.

"Andrea era molto più di un volto familiare: era parte della nostra comunità, delle nostre feste, dei nostri momenti felici. Con i suoi palloncini colorati e il suo sorriso discreto ha regalato gioia a intere generazioni di bambini, diventando un simbolo di spensieratezza e semplicità. Oggi il nostro paese è avvolto da un dolore profondo e inspiegabile. Un destino crudele ce lo ha strappato via troppo presto, in un incidente che ha lasciato tutti senza fiato, increduli, con il cuore pesante. E accettarlo è difficile, è ingiusto, è straziante.

Non lo vedremo più tra noi, ma il suo ricordo continuerà a vivere nelle risate dei più piccoli, nei colori delle nostre feste, in ogni piccolo gesto che ci farà pensare a lui. Perché persone come Andrea non scompaiono mai davvero: restano nei luoghi che hanno reso più belli, nelle vite che hanno sfiorato con la loro bontà", prosegue D'Aiuto.

"A nome mio e di tutta l’amministrazione comunale, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene. Oggi il nostro paese piange, ma vogliamo pensare che, da qualche parte, Andrea stia ancora facendo sorridere qualcuno".