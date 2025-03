Salerno, raid nella zona orientale: vandalizzate sei auto a Torrione Indagini in corso per risalire al responsabile

Monta la rabbia nel quartiere Torrione di Salerno dove, nelle scorse ore, sono state vandalizzate diverse auto. Sei quelle colpite tra via Guarna e via Guerriero. Un fenomeno che, purtroppo, già nelle scorse settimane si era verificato nella zona orientale e che, in alcuni casi, era coinciso con il prelievo di oggetti dalle vetture danneggiate. Il modus operandi sembra essere sempre lo stesso: dopo aver mandato in frantumi uno o più finestrini, viene "ispezionata" l'auto per verificare la presenza di eventuali oggetti di valore. Quasi sempre, però, a "pesare" è soprattutto il danno subito dalle vetture. La vicenda è ora al vaglio delle forze dell'ordine che, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, proveranno a dare un volto ai responsabili.