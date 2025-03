Battipaglia, incidente sul lavoro in fabbrica: 41enne rischia di perdere la mano Soccorso dai sanitari del "Vopi", dovrà essere trasferito al Pellegrini per un intervento

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina in una fabbrica di plastica a Battipaglia. Ad avere la peggio è stato un 41enne, ferito in modo grave alla mano destra e trasportato in codice rosso nell'ospedale di Battipaglia. L'uomo, residente nella città della Piana del Sele, è stato soccorso da un'ambulanza del Vopi proveniente da Pontecagnano Faiano. Ha riportato gravi lesioni in seguito ad un trauma da schiacciamento che gli ha provocato la perdita di quattro dita. Nelle prossime ore sarà trasferito al “Pellegrini” di Napoli per un intervento chirurgico. Sono in corso accertamenti da parte degli agenti del commissariato di polizia di Battipaglia, agli ordini del vice questore Giuseppe Fedele.