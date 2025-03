Tragedia in un cantiere edile nel Cilento: muore un 73enne Un mezzo meccanico si è ribaltato: nell'area erano in corso i lavori di costruzione di un'abitazione

Un tragico incidente si è verificato questa mattina nel Salernitano. A Cardile, nel comune di Gioi Cilento, un 73enne ha perso la vita ribaltandosi con un mezzo meccanico. Il fatto è accaduto tra le 8.30 e le 9 in un'area di sua propriwetà. L'uomo, probabilmente nel tentativo di spostare un vecchio mezzo meccanico, si è ribaltato, venendo schiacciato dal peso del macchinario. Nello spiazzale erano in corso i lavori di costruzione di un'abitazione ma, al momento della tragedia, il cantiere non era operativo. L'uomo, infatti, era da solo quando è rimasto vittima dell'incidente. A lanciare l'allarme è stato un passante. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, i Carabinieri e il 118 ma i soccorsi sono risultati vani.