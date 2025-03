Furti nel Vallo di Diano, arriva la Squadra di Intervento Operativo Rafforzati i controlli dopo il vertice in Prefettura

Dalla trascorsa settimana, nel circondario territoriale di Sala Consilina è attiva una Squadra di Intervento Operativo (S.I.O.) del 10° Reggimento Carabinieri “Campania” di Napoli, specializzata nel controllo del territorio e contrasto a forme organizzate di criminalità predatoria, inviata dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, d’intesa con la Prefettura di Salerno. Il personale delle S.I.O., che costituiscono “unità operative” specializzate nei servizi di controllo straordinario del territorio in forma di affiancheranno i Carabinieri delle Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina, già impegnati nel contrasto di gruppi criminali dediti ai furti in abitazione, così da incrementare l’attività di vigilanza nell’ampia fascia territoriale a sud del capoluogo salernitano, il controllo delle autovetture in transito e di persone sospette.

Nel corso dell’operazione sono stati controllati 5 esercizi pubblici, 72 veicoli, identificate 101 persone e comminate svariate sanzioni per violazioni al Codice della Strada. Per consentire un efficace intervento del personale dell’Arma, ai cittadini è richiesta collaborazione nel segnalare nel più breve tempo possibile al numero di emergenza 112 la presenza di persone o autovetture sospette notate nei pressi delle abitazioni, ovvero segnalare furti subiti o tentativi di essi, al fine di consentire un rapido intervento dei Carabinieri con le squadre specializzate a supporto e soprattutto l’attuazione di piani operativi a più ampio raggio in grado di intercettare eventuali persone ed auto in entrata nella zona o che cercano di allontanarsi dal territorio.