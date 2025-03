"Dacci i soldi o pubblichiamo la tua foto", arrestate due donne a Salerno Operazione effettuata dagli agenti della Squadra Mobile

Gli agenti della Squadra Mobile di Salerno hanno tratto in arresto F.I e A.C., entrambe ritenute responsabili di estorsione. Le due donne, secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, avrebbero minacciato un uomo di pubblicare una sua foto – contenente una frase ingiuriosa – se non avesse consegnato loro 140 euro.

A lanciare l'allarme era stato la vittima che, dopo aver ricevuto la richiesta estorsiva, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti, giunti sul posto, hanno rinvenuto soltanto la fotografia, che ritraeva la vittima intenta a fumare una pipa. Il tutto era accompagnato da una frase oltraggiosa e da un testo nel quale veniva richiesta la somma di denaro. Nel messaggio, inoltre, si precisava che se la richiesta non fosse stata soddisfatta entro un certo orario, sarebbe stata diffusa la forografia nei luoghi frequentati dai familiari della vittima.

L'uomo, dopo aver sporto denuncia, ha dato appuntamento ad una delle due donne che, nel frattempo, continuava a contattarlo via messaggio. All'incontro hanno preso parte anche i poliziotti che, dopo aver visto lo scambio di denaro, hanno fermato l'auto. A seguito di controlli sono state rinvenute le foto utilizzate per il ricatto ed i 140 euro ricevuti dalla vittima. Le due donne sono state tratte in arresto: F.I. È finita in carcere, mentre A.C. Si trova ora ai domiciliari.