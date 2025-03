Salerno, prova a rubare un'auto in via Vernieri: fermato dai carabinieri All'arrivo dei militari l'uomo era ancora all'interno della vettura

Mattinata movimentata in via Vernieri, nel centro cittadino di Salerno. Intorno alle 9.45 un uomo ha tentato d'introdursi in una Fiat Grande Punto che era parcheggiata in strada. Il proprietario della vettura, allertato da un commerciante che aveva notato la scena, ha lanciato tempestivamente l'allarme. I carabinieri della compagnia di Salerno, che si trovavano già nelle vicinanze, sono immediatamente intervenuti, bloccando l'uomo che, all'arrivo dei militari, era ancora all'interno della vettura e stava provando a metterla in modo. Condotto in caserma per le formalità di rito, è stato fermato in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria. Residenti e commercianti della zona hanno invocato maggiori controlli, preoccupati soprattuto dal fatto che il tentativo di furto sia avvenuto in pieno giorno.