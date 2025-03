Salerno, rapina a mano armata al supermercato: uomo in fuga con il bottino Nel mirino il Sisa di Torrione alto: è la terza volta in 5 anni

Torna a risuonare l'allarme sicurezza a Salerno. Intorno alle 19 una persona con il volto travisato ha fatto irruzione nel supermercato Sisa a Torrione alto. L'uomo, presumibilmente armato di pistola, ha minacciato i cassieri, facendosi consegnare l'incasso. Il bottino portato via è di circa 500 euro. Probabile che il rapinatore abbia agito con l'ausilio di un complice che potrebbe averlo atteso all'esterno a bordo di uno scooter. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Salerno: al vaglio le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza. È la terza rapina subita in 5 anni da quel supermercato. Un episodio che si aggiunge a quelli avvenuti in queste settimane quando si sono verificati 15 furti in 10 giorni in negozi della zona orientale di Salerno.