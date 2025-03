Nocera Inferiore, valanga di solleciti per multe del 2020 Il Comune invia tremila "avvisi bonari" per recuperare oltre un milione di euro di contravvenzioni

L’amministrazione comunale di Nocera Inferiore ha inviato tremila lettere di sollecito ai destinatari di multe stradali risalenti al 2020. L’obiettivo è spingere i cittadini a regolarizzare i pagamenti prima dell’avvio delle procedure coattive di riscossione.

Multe non pagate e rischio di contenziosi

Il provvedimento coinvolge anche chi potrebbe aver già saldato, scatenando polemiche.

La manovra mira a recuperare circa 1,2 milioni di euro, gran parte derivanti da violazioni delle zone a traffico limitato. Tuttavia, l’invio indiscriminato degli avvisi ha sollevato critiche da parte dell’opposizione. I consiglieri comunali Giuseppe Odoroso e Rosa Giordano (Fratelli d'Italia) parlano di un’operazione maldestra, che potrebbe generare un'ondata di reclami e controversie, coinvolgendo anche chi ha già pagato ma non conserva la ricevuta.

L’amministrazione difende la scelta

L’assessore al Bilancio rassicura: si tratta solo di un invito a verificare la propria posizione.

L’assessore al Bilancio, Clara Cesareo, ha chiarito che l'invio degli avvisi non rappresenta un’accertamento fiscale, ma una misura preventiva per evitare il passaggio alla riscossione forzata. Ha inoltre precisato che chi ha già pagato non avrà problemi, mentre i veri morosi saranno chiamati a regolarizzare la loro posizione prima dell’aggravio delle spese. L’iniziativa si inserisce nel più ampio piano di recupero di 80 milioni di residui attivi accumulati dal Comune.