Salerno, 42enne muore dopo un calvario di 48 ore: il caso diventa nazionale La denuncia del programma “Fuori dal Coro”, ora la famiglia vuole andare fino in fondo

Sono immagini inquietanti quelle trasmesse nella serata di ieri dalla trasmissione di Rete 4, “Fuori dal Coro” e che denunciano un presunto caso di malasanità avvenuto al “Ruggi” di Salerno. La storia è quella di Cristina P., 42enne deceduta lo scorso 5 marzo. La donna, originaria di Giffoni Valle Piana, avrebbe vissuto un calvario di 48 ore. Tutto ha avuto inizio la notte del 3 marzo quando la paziente si è recata al pronto soccorso per dolori lancinanti all'addome. Dopo due ore in pronto soccorso, è stata dimessa. Ma una volta tornata a casa, la situazione non è migliorata, anzi. E così, intorno alle 13, è tornata nuovamente in ospedale a Salerno. Le immagini testimoniano urla e dolori lancinanti, una situazione che di ora in ora è diventata sempre più difficile. L'esito della Tac, secondo quanto raccontato dal programma di Rete 4, avrebbe reso necessaria un'operazione d'urgenza, cosa che invece è avvenuta soltanto a distanza di ore. Ora i familiari della 42enne chiedono di vederci chiaro per capire se la morte di Cristina poteva essere evitata.