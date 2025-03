Salerno, sequestrata un'area di 8000 metri quadrati adibita a discarica Operazione del Nucleo Carabinieri Forestale di Salerno

In località "Uffici Finanziari" nel comune di Salerno, il Nucleo Carabinieri Forestale di Salerno, ha proceduto al sequestro di un'area di circa 8000 metri quadrati adibita a discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi, nonché di un ingente quantitativo di apparecchiature elettroniche e materiale elettrico (RAEE).

Il responsabile veniva denunciato per realizzazione di discarica abusiva nonché per violazione del vincolo paesaggistico ed ambientale