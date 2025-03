Orria, trovato in possesso di munizioni ed esplosivi: arrestato Operazione effettuata dai carabinieri

Il 19 marzo, ad Orria, i Carabinieri della Stazione di Gioi Cilento, con l'ausilio degli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, dopo avere proceduto a perquisizione, hanno tratto in arresto per detenzione illecita di esplosivo e munizionamento un quarantanovenne del luogo che custodiva in un deposito di pertinenza dell'abitazione numerosi ordigni esplosivi artigianali, nonché cartucce di vario calibro.

L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della prescritta convalida da parte del GIP del Tribunale di Vallo della Lucania.