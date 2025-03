Violenza sulla Sita Napoli-Salerno: aggrediti due verificatori L’aggressore, sprovvisto di biglietto, ha strattonato e colpito i due agenti

Ancora violenze a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale. A denunciare l'ultimo episodio è Diego Corace, segretario provinciale della Fit Cisl di Salerno.

"Oggi, mercoledì 26 marzo 2025, intorno alle ore 7:00, si è verificato un episodio di aggressione a bordo di un autobus della SITA, in partenza da Napoli e diretto a Salerno. L'incidente ha coinvolto due verificatori che sono stati aggrediti nell'esercizio delle loro funzioni. L'aggressore, senza titolo di viaggio, ha strattonato e colpito i due agenti pur di salure a bordo per raggiungere Salerno. Le autorità competenti stanno indagando sull'accaduto per fare chiarezza sull'episodio e prendere i dovuti provvedimenti".

Dura la presa di posizione da parte del sindacato: "Condanniamo fermamente qualsiasi forma di violenza nei confronti del nostro personale e ribadiamo il nostro impegno per la sicurezza di tutti i viaggiatori e del personale di bordo", conclude Diego Corace, segretario provinciale della Fit Cisl Salerno.