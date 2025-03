Salerno, blitz della Polizia a Fuorni: sequestrata droga e bombe carta Operazione nella notte all'interno di un garage

Gli agenti della Polizia di Stato della Questura di Salerno, nelle scorse ore, hanno effettuato un sequestro di droga in un garage dell'estrema zona orientale di Salerno. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Salerno, ha interessato il quartiere di Fuorni. Nel corso della perquisizione effettuata all'interno del locale sono stati rinvenuti due chili di hashish e sei bombe carta, sottoposte a sequestro dagli investigatori.

Non è la prima volta che le forze dell'ordine recuperano ingenti quantitativi di droga nella città di Salerno. Lo scorso 25 gennaio, nel quartiere Carmine, i carabinieri della compagnia di Salerno sequestrarono 13 chili di hashish e 1,3 di cocaina. Nella circostanza erano stati rinvenuti anche 530mila euro in contanti, due pistole clandestine e munizionamento vario.