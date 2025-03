Nasconde in casa oltre 3 kg di hashish e 47 sigarette alla cannabis Arrestato dalla polizia a Salerno

Lo scorso 25 marzo, la Squadra Mobile della Questura di Salerno ha arrestato D.L.M. per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Giudiziaria in seguito a una perquisizione domiciliare l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di 3,308 chili di hashish, 390 grammi di marijuana e 47 sigarette elettroniche contenenti cannabis, oltre a materiale per il confezionamento e 3.345 euro in contanti.