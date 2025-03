Incidente mortale sull'Aversana: auto si ribalta, donna finisce in un canale Sul posto i vigili del fuoco con un'idrovora, niente da fare per la malcapitata

Grave incidente stradale questa sera, poco dopo le 18, in località Lido Lago, sull'Aversana, a Battipaglia. La centrale operativa del 118 ha contattato la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco per segnalare una vettura ribaltata, una Volkswagen, e la conducente sbalzata fuori dall'abitacolo.

I dettagli

Sul posto sono intervenuti i caschi rossi con la squadra del distaccamento di Eboli, con a supporto un'idrovora. La malcapitata, una 49enne, risultava finita in un canale pieno d'acqua. Purtroppo per la donna di origini marocchine non si è potuto fare altro che constatarne il decesso. Toccherà ora alle forze dell'ordine che hanno effettuato i rilievi chiarire le dinamiche dell'incidente. Non si esclude che in auto con la donna ci fosse un uomo, la cui posizione è al vaglio degli investigatori.