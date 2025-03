Salerno: spaccio di droga, arrestati padre e figlio In azione la polizia, trovate anche 6 bombe carta

Il 25 marzo la squadra mobile della questura di Salerno ha arrestato P.A., per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sarebbe stato trovato in possesso nella sua abitazione di 139 grammi di cocaina.

La polizia giudiziaria nella stessa operazione ha denunciato anche il padre per lo stesso reato, trovato in possesso di materiale per la pesatura e la preparazione della droga. L'uomo è stato denunciato anche per detenzione abusiva di armi e materiale esplodente, ritrovate 50 munizioni calibro 38, e sei ordigni artigianali di fabbricazione illegale.