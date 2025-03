Salerno, è ai domiciliari ma nasconde droga in casa: arrestato Attività dei carabinieri della Stazione di Salerno Fratte: l'uomo ora è in carcere

I carabinieri della Stazione di Salerno Fratte hanno proceduto all'arresto di M.C., indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato trovato in possesso di cocaina e hashish per un peso complessivo di 120 grammi, nonché un bilancino di precisione. Dopo l'arresto è stato condotto in carcere a Salerno.