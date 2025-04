Salerno: viola divieto ritorno e ruba portafoglio in teatro, arrestato In azione i carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Salerno Duomo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, nei confronti di un uomo indagato per i reati di furto, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, e violazione del divieto di ritorno nel comune di Salerno. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, lo scorso 26 ottobre l'uomo, in violazione della prescrizione del divieto di ritorno nel comune di Salerno, all'interno di un teatro si sarebbe impossessato di un portafoglio contenente denaro contante e una carta di credito, che avrebbe utilizzato per effettuare dei prelievi indebiti.