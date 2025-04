Furto aggravato ed evasione dai domiciliari: arrestato In azione la polizia

La notte del 28 marzo gli agenti della squadra volante della questura di Salerno hanno arrestato L.E.M. per i reati di furto aggravato ed evasione dagli arresti domiciliari. Avrebbe prima messo a segno un colpo in un ristorante portando via i soldi dalla cassa e poi rubando un computer da uno studio medico.