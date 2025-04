Paura a Ogliara: incendio divampa sul tetto di un'abitazione In azione i vigili del fuoco

Incendio sul tetto di un'abitazione questa notte a Ogliara. I Vigili del Fuoco sono stati contattati per domare le fiamme divampate all'interno del sottotetto di un'abitazione a seguito della probabile occlusione della canna fumaria. Giunti sul posto i caschi rossi sono stati costretti a rimuovere le tegole per poter accedere all'area sottostante del tetto, riuscendo così a fermare l'azione delle fiamme con l'ausilio di una motosega e un po' d'acqua. Fortunatamente non si sono registrati feriti e l'intervento è andato a buon fine.