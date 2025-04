Viola le prescrizioni, parcheggiatore abusivo nei guai È stato intercettato in piazza Amendola a Salerno

Nella giornata del 1° aprile, personale della sezione volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della locale Questura ha denunciato un noto parcheggiatore abusivo - rintracciato nel comune di Salerno, in piazza Amendola - per la violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Salerno, nonche´ per il reato di evasione dagli arresti domiciliari. Il soggetto e` stato riaccompagnato presso il suo domicilio a disposizione dell’Autorita` Giudiziaria.