Scafati, 5 vigili del fuoco feriti nelle operazioni di spegnimento del maxi-rogo La situazione è particolarmente complessa

Si stanno rivelando più complesse del previsto le operazioni di spegnimento dell'incendio divampato nella mattinata di ieri a Scafati. La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco, intorno alle 11 di sabato, è stata allertata per un rogo divampato all'interno di un deposito di stoccaggio di rifiuti a Scafati, in via Galileo Ferraris. Sul posto, fino a notte fonda, hanno operato squadre dei caschi rossi di Salerno, Nocera Inferiore, Sarno oltre a 2 autobotti e due squadre fuori provincia, una da Napoli e una da Avellino. Per tutto il pomeriggio ha operato anche il nucleo Sapr per le riprese dall'alto con i droni, per poter studiare la situazione dei circa 10.000 metri quadri interessati dell'incendio. Durante le operazioni si sono registrati i ferimenti di 5 Vigili del Fuoco rimasti coinvolti in mezzo alle fiamme nelle prime ore. Al momento le operazioni sono ancora in corso, anche con la presenza dei funzionari di servizio.