Eboli, scontro nella notte in località Cioffi: feriti due giovani Indagini in corso da parte dei carabinieri

Paura nella notte ad Eboli, in località Cioffi, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due auto. Per cause ancora in corso di accertamento, una Lancia Y e una Opel Corsa di sono scontrate. A seguito dell'impatto la Oper è finita fuori strada. Due ventenni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai sanitari del Vopi, intervenuti con un'ambulanza ed un'auto medica. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Eboli per gli accertamenti del caso.