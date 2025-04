Parcheggiatori abusivi tra le vie dello shopping: blitz della polizia I controlli sono stati effettati attraverso attività di pattugliamento e monitoraggio continuo

Nei giorni scorsi nell’ambito dei servizi preventivi di controllo del territorio è stata possa in essere un’incisiva e mirata attività per contrastare nel territorio salernitano il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

I dettagli dell'operazione

I controlli sono stati effettati attraverso attività di pattugliamento e monitoraggio continuo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e scoraggiare qualsiasi comportamento illecito e pericoloso. Le attività del personale della locale Questura hanno interessato non solo le vie dello shopping cittadino, ma anche le piazze della città, tra cui Piazza Amendola, luoghi preferiti dai parcheggiatori abusivi.

L'obiettivo è quello di proteggere i cittadini, in particolare gli anziani, che sono spesso costretti a pagare somme di denaro per parcheggiare in aree non autorizzate.

Le disposizioni del questore

In particolare, è stata emessa la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di soggiorno nel comune di Salerno, della durata di un anno, su proposta del Questore della provincia, nei confronti di un soggetto che svolgeva abitualmente attività di parcheggiatore abusivo in varie zone della città, inoltre si è proceduto all’arresto di due soggetti, per la violazione alle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con divieto di soggiorno nel comune di Salerno, in quanto trovati nel comune di Salerno ove hanno svolto abitualmente l’attività di parcheggiatore abusivo.