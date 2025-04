Maltempo nell'agro: vento forte, volata la copertura di un tetto Diversi i danni a Pagani e a Nocera

Il forte vento di queste ore ha causato diversi danni nell'agro nocerino sarnese. Divelte impalcature, alberi sradicati e cartelli stradali danneggiati.

I dettagli

A Pagani la copertura di un tetto è finita in strada in via Striano, non si registrano feriti. Chiusi il cimitero e i parchi. A Nocera Inferiore in via precauzionale ieri sera è stata chiusa via Canale per il pericolo legato ad un tetto pericolante.