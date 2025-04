Ladri di colombe pasquali negli uffici comunali di Salerno I malviventi hanno portato via una piccola somma di denaro. Sul posto è intervenuta la polizia

Ladri in azione all'Ufficio anagrafe a via Picarielli e nella sede delle Politiche sociali in via la Carnale a Torrione. Questa notte forse la stessa banda di malviventi ha messo a segno due colpi negli uffici alla ricerca di qualcosa da rubare.

I dettagli

Ignoti hanno rovistato negli uffici ma il bottino sembra essere stato magro, portate via, dopo aver manomesso il quadro elettrico, una colomba pasquale e una piccola somma di denaro. Sul posto è intervenuta la polizia.