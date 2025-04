Carambola in autostrada tra Battipaglia ed Eboli: traffico in tilt, due feriti La circolazione è rimasta a lungo paralizzata

Paura nella tarda mattinata sull'autostrada A2 del Mediterraneo per un incidente che ha visto coinvolte due autovetture. La carambola si è verificata in direzione sud, nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli. Una delle due vetture incodentate si è ribaltata, restando ferma al centro della carreggiata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, i soccorritori della Croce Verde di Battipaglia e i vigili del fuoco. Le due persone ferite sono state trasportate in ospedale ma non sarebbero in gravi condizioni. La viabilità, però, ha notevolmente risentito di quanto accaduto: per consentire la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza l'arteria è stato chiuso temporaneamente il tratto tra Battipaglia ed Eboli.