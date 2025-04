Salerno, task force contro gli abusivi della sosta: denunciate tre persone Due sono stati sorpresi in Piazza Amendola e uno in piazza Casalbore

Gli agenti della Questura di Salerno hanno intensificato i controlli sul territorio per contrastare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. L'attività è stata effettuata attraverso il pattugliamento e il monitoraggio continuo del territorio per garantire la sicurezza dei cittadini e il decoro urbano. Negli ultimi mesi sono stati sanzionati diversi soggetti coinvolti in attività di parcheggio illecito, spesso accompagnate da comportamenti molesti o intimidatori nei confronti dei cittadini e dei commercianti.

Nella serata del 17 aprile, sono state denunciate altre tre persone individuate nel centro del capoluogo, due in Piazza Amendola e uno in piazza Casalbore, nei pressi dello stadio Vestuti. Il Questore della provincia di Salerno ringrazia i tanti cittadini che hanno avvertito della presenza dei parcheggiatori tramite l’applicazione YouPol o chiamando direttamente il numero unico 112, invitandoli a segnalare tutte le situazioni sospette o di disturbo alle autorità competenti, affinché si possa intervenire tempestivamente e garantire un ambiente più sicuro e ordinato per tutti.