Follia a Pagani, investe vigilessa durante la processione del Gesù Morto La donna ha riportato contusioni varie, la condanna del sindaco

Un'agente della Polizia Municipale di Pagani è stata investita nella serata di ieri in via Marrazzo, mentre esercitava le sue funzioni di gestione del traffico. Il fatto è avvenuto mentre era in corso la processione del Gesù Morto.

Secondo quanto si è appreso un furgone, nel tentativo di evitare l'interruzione stradale ha travolto la vigilessa che ha riportato contusioni al ginocchio e al bacino. L'episodio è stato denunciato dal sindaco Lello De Prisco per il quale l'agente è "stata scientemente investita dal veicolo". Sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine che hanno provveduto a denunciare il responsabile.

La condanna del sindaco

Amarezza è stata espressa dal primo cittadino di Pagani, Lello De Prisco: "Sono episodi che avviliscono e devono renderci più forti come comunità civile e pensante, perché ciascuno possa recuperare il senso dell'umano. Quale momento più propizio della Pasqua", il messaggio diffuso attraverso i social dal sindaco della città dell'Agro.