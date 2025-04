Sicurezza durante le festività Pasquali a Salerno: intensificati i controlli Potenziati negli snodi ferroviari, portuale e aeroportuali

Sono state messe a punto in Prefettura, a seguito di una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica misure per garantire la sicurezza sul territorio della provincia di Salerno in vista delle festività pasquali e dei prossimi ponti di primavera. I dispositivi sono stati poi definiti dalla Questura, in sede tecnico operativa.

I dettagli

Sono stati intensificati i servizi di vigilanza e controllo e disposti interventi orientati ad innalzare il livello di attenzione su tutti gli obiettivi sensibili anche con attività straordinarie e congiunte da parte delle Forze di Polizia, al fine di intercettare possibili situazioni di rischio. Di particolare interesse i luoghi di culto, i poli attrattivi del turismo, tra cui i siti museali e archeologici e le località dove si concentra un maggior numero di vacanzieri.

Saranno potenziati pure i controlli negli snodi ferroviari e portuali nonché presso l’Aeroporto, grazie anche al contributo delle specialità della Polizia di Stato: Polizia Ferroviaria, Polizia Stradale e Polizia Aerea e di Frontiera. Rinforzati, inoltre, i servizi di vigilanza per prevenire e contrastare i reati predatori, in particolare nelle zone del capoluogo cittadino e della provincia più esposte a furti e ritenute sensibili per la sicurezza delle comunità. focus a parte sui problemi legati alla viabilità della Costiera amalfitana è stato oggetto di un incontro a cui hanno preso parte rappresentanti della Regione Campania, della conferenza dei Sindaci della Costiera, della Capitaneria di Porto, di Anas, delle organizzazioni sindacali e di Sita Sud. Il confronto è avvenuto a tutto tondo sui temi della sicurezza della circolazione sulla statale 163 e della sostenibilità del trasporto pubblico locale e sono stati individuati percorsi condivisi per intervenire in modo coordinato, coinvolgendo tutte le istituzioni interessa