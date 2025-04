Sala Consilina, auto finisce fuori strada: 21enne trasportata in ospedale E' stata condotta a Salerno in eliambulanza

Un grave incidente si è verificato nel comune di Sala Consilina, in contrada Fonti. Una Mini Cooper, alla cui guida vi era una 21enne, è improvvisamente finita fuori strada, ribaltandosi. L'impatto è stato molto violento. La giovane, soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona". Sono in corso accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale e dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza ed il recupero della vettura.