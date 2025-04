Mercato San Severino, 42enne trovata morta in casa: la verità dall’autopsia Inutile l’intervento dei soccorritori, l’allarme lanciato dai familiari

Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di una 42enne, trovata senza vita nella sua abitazione di via Trieste a Mercato San Severino.

L'allarme è scattato nella serata di ieri: intorno alle 22, i familiari hanno allertato le forze dell'ordine in quanto non riuscivano a contattare la donna da qualche ora. I carabinieri della compagnia di Mercato San Severino sono riusciti ad accedere nell'appartamento grazie all'ausilio dei vigili del fuoco che hanno aperto la porta d'ingresso. Poco dopo, dinanzi agli occhi di militari e soccorritori si è palesata la tragedia. Inutile anche l'intervento dei sanitari dell'associazione La Solidarietà di Fisciano che - interventi con un'ambulanza ed un'auto medica - hanno potuto soltanto appurare il decesso della donna.

Da un primissimo esame esterno non sarebbero stati rinvenuti sul corpo segni di violenza. Ma il magistrato della Procura di Nocera Inferiore ha comunque disposto l'autopsia per appurare in maniera certa le cause della morte della 42enne. Dolore e incredulità a Mercato San Severino per una tragedia che ha colpito l'intera comunità in un giorno di festa.