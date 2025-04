Moto danneggiata in montagna, richiesto l'intervento del CNSAS Si temeva che potesse trattarsi di una persona ferita o in difficoltà

E' stata una Pasquetta intensa per gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania. Oltre ai soccorsi effettuati nel territorio comunale di Baronissi, ieri pomeriggio le forze dell'ordine hanno sollecitato un nuovo intervento.

Intorno alle 17.30, la Centrale Operativa 112 dei Carabinieri di Nocera Iferiore ha allertato il CNSAS per una segnalazione di una moto danneggiata al centro di un sentiero che porta verso Lettere, nel Napoletano) ma con partenza nel territorio comunale di Angri. Una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania si è portata sul posto, al fine di escludere che si trattasse di una persona in difficoltà o ferita. L'attività, fortunatamente, ha dato esito negativo. I soccorritori hanno comunque allertato per ogni evenienza operativa e di polizia giudiziaria, anche i militari del Soccorso Alpino Guardia di Finanza della stazione di Sant'Angelo dei Lombardi.