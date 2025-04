Mercato San Severino, trovata morta in casa a Pasqua: il giallo del cellulare In giornata sarà conferito il mandato per l’autopsia

Sarà conferito in giornata l'incarico al medico legale che dovrà effettuare l'autopsia sul corpo di Carmela Quaranta, la 42enne di Mercato San Severino che, la sera di Pasqua, è stata trovata morta nella sua abitazione. La donna, che viveva da sola in casa, aveva avuto venerdì l'ultimo contatto con alcuni familiari. Un vuoto di quasi 48 ore che stanno provando a ricostruire i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino. L'indagine, tuttavia, si sta rivelando particolarmente complessa: come riporta il quotidiano Il Mattino, nè in casa nè in auto è stato ritrovato il cellulare della donna. Un elemento che avrebbe potuto fornire elementi utili, agevolando la ricostruzione delle ultime ore di vita della 42enne.

Gli investigatori ipotizzano che la morte possa essere stata provocata da un malore (sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza) ma soltanto l'autopsia potrà sciogliere ogni dubbio. La Procura di Nocera Inferiore, per effettuare ulteriori accertamenti in fase di autopsia, ha allargato le ipotesi sulla morte al fine di chiarire un giallo che, al momento, presenta ancora tanti punti interrogativi.