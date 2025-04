Si ustiona mentre si trova vicino al camino di casa: muore 91enne Il decesso della donna dopo 25 giorni di agonia

Non ce l'ha fatta Clelia Miniaci, la 91enne che il 28 marzo era rimasta gravemente ustionata mentre era in casa ad Altavilla Silentina. Da una prima ricostruzione la donna si trovava vicina al camino quando le fiamme hanno avvolto i suoi abiti. Ha riportato gravissime ustioni sia all'altezza del torace che in parte degli arti inferiori.

Inutile la corsa in ospedale a Roccadaspide, dove è stata condotta dai familiari, dopo 25 giorni di ricovero la 91enne è morta ieri. Troppo importanti le ustioni, un quadro clinico aggravato anche dall'età dell'anziana.